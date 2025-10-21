DAX24.291 +0,1%Est505.680 ±-0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,37 -1,6%Nas22.968 -0,1%Bitcoin95.907 +0,9%Euro1,1601 -0,4%Öl60,64 -0,5%Gold4.135 -5,1%
ExxonMobil Aktie News: S&P 500 Aktie ExxonMobil gibt am Nachmittag nach

21.10.25 16:08 Uhr
ExxonMobil Aktie News: S&P 500 Aktie ExxonMobil gibt am Nachmittag nach

Die Aktie von ExxonMobil gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die ExxonMobil-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 112,36 USD ab.

ExxonMobil Corp. (Exxon Mobil)
97,21 EUR 0,59 EUR 0,61%
Die ExxonMobil-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 112,36 USD. Die ExxonMobil-Aktie gab in der Spitze bis auf 112,22 USD nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 112,99 USD. Bisher wurden via New York 221.024 ExxonMobil-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 23.11.2024 erreichte der Anteilsschein mit 123,21 USD ein 52-Wochen-Hoch. 9,66 Prozent Plus fehlen der ExxonMobil-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 97,81 USD ab. Der derzeitige Kurs der ExxonMobil-Aktie liegt somit 14,87 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten ExxonMobil-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,84 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,00 USD aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 105,00 USD für die ExxonMobil-Aktie.

ExxonMobil ließ sich am 01.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,64 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,14 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat ExxonMobil im vergangenen Quartal 78,96 Mrd. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 12,35 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte ExxonMobil 90,09 Mrd. USD umsetzen können.

Voraussichtlich am 31.10.2025 dürfte ExxonMobil Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte ExxonMobil möglicherweise am 30.10.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass ExxonMobil im Jahr 2025 6,85 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Rob Crandall / Shutterstock.com

