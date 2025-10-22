ExxonMobil Aktie News: S&P 500 Aktie ExxonMobil zeigt sich am Mittwochabend gestärkt

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von ExxonMobil. Die ExxonMobil-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Plus bei 113,62 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von ExxonMobil nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 20:07 Uhr 0,8 Prozent auf 113,62 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die ExxonMobil-Aktie bisher bei 114,50 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 113,50 USD. Zuletzt wechselten via New York 736.508 ExxonMobil-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 23.11.2024 bei 123,21 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 8,45 Prozent über dem aktuellen Kurs der ExxonMobil-Aktie. Am 11.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 97,81 USD. Der derzeitige Kurs der ExxonMobil-Aktie liegt somit 16,16 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten ExxonMobil-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,84 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,00 USD. Analysten bewerten die ExxonMobil-Aktie im Durchschnitt mit 105,00 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte ExxonMobil am 01.08.2025 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,64 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,14 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 78,96 Mrd. USD – eine Minderung von 12,35 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 90,09 Mrd. USD eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte ExxonMobil am 31.10.2025 vorlegen. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte ExxonMobil möglicherweise am 30.10.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 6,85 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur ExxonMobil-Aktie

Clariant-Aktie sinkt: Ethylen-Klägerliste wird immer länger

Am Ölpreis partizipieren - Wie investiert man eigentlich in Öl?

Exxon Mobil-Aktie gibt ab: Europäische Plastikrecycling-Projekte wegen EU gestoppt