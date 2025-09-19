ExxonMobil Aktie News: S&P 500 Aktie ExxonMobil am Dienstagabend im Aufwind

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von ExxonMobil gehört am Dienstagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von ExxonMobil legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 1,9 Prozent auf 114,20 USD.

Die ExxonMobil-Aktie notierte im New York-Handel um 20:08 Uhr in Grün und gewann 1,9 Prozent auf 114,20 USD. Im Tageshoch stieg die ExxonMobil-Aktie bis auf 114,74 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 112,68 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten ExxonMobil-Aktien beläuft sich auf 1.245.316 Stück.

Am 08.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 126,34 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die ExxonMobil-Aktie derzeit noch 10,63 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 11.04.2025 bei 97,81 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,35 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 erhielten ExxonMobil-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,84 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,00 USD. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die ExxonMobil-Aktie bei 105,00 USD.

ExxonMobil ließ sich am 01.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,64 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,14 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 78,96 Mrd. USD – das entspricht einem Minus von 12,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 90,09 Mrd. USD in den Büchern gestanden hatten.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte ExxonMobil am 24.10.2025 vorlegen.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,70 USD je ExxonMobil-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur ExxonMobil-Aktie

Exxon Mobil-Aktie gibt ab: Europäische Plastikrecycling-Projekte wegen EU gestoppt

TINA-Strategie im Fokus: Was steckt hinter dem There is no Alternative-Investmentansatz?

Chevron-Aktie dennoch tiefer: Chevron verdient mehr als gedacht