ExxonMobil Aktie News: S&P 500 Aktie ExxonMobil zieht am Nachmittag an
Die Aktie von ExxonMobil gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von ExxonMobil zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,3 Prozent auf 111,60 USD.
Das Papier von ExxonMobil legte um 15:53 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,3 Prozent auf 111,60 USD. Die ExxonMobil-Aktie legte bis auf 111,62 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 110,86 USD. Zuletzt wechselten via New York 258.759 ExxonMobil-Aktien den Besitzer.
Mit einem Kursgewinn bis auf 126,34 USD erreichte der Titel am 08.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der ExxonMobil-Aktie liegt somit 11,67 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.04.2025 bei 97,81 USD. Mit einem Kursverlust von 12,36 Prozent würde die ExxonMobil-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 3,84 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,00 USD. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 105,00 USD.
Am 01.08.2025 legte ExxonMobil die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,64 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,14 USD je Aktie in den Büchern standen. Mit einem Umsatz von 78,96 Mrd. USD, gegenüber 90,09 Mrd. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 12,35 Prozent präsentiert.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 24.10.2025 erwartet.
Experten gehen davon aus, dass ExxonMobil im Jahr 2025 6,68 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
