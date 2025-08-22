ExxonMobil Aktie News: S&P 500 Aktie ExxonMobil am Mittwochnachmittag fester

ExxonMobil im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von ExxonMobil. Zuletzt ging es für das ExxonMobil-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 112,81 USD.

Im New York-Handel gewannen die ExxonMobil-Papiere um 15:53 Uhr 1,2 Prozent. Die ExxonMobil-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 112,81 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 111,57 USD. Der Tagesumsatz der ExxonMobil-Aktie belief sich zuletzt auf 287.070 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 126,34 USD erreichte der Titel am 08.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 11,99 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 11.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 97,81 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die ExxonMobil-Aktie derzeit noch 13,30 Prozent Luft nach unten.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 3,84 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,00 USD. Analysten bewerten die ExxonMobil-Aktie im Durchschnitt mit 105,00 USD.

ExxonMobil ließ sich am 01.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,64 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,14 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat ExxonMobil mit einem Umsatz von insgesamt 78,96 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 90,09 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 12,35 Prozent verringert.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von ExxonMobil wird am 24.10.2025 gerechnet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je ExxonMobil-Aktie in Höhe von 6,68 USD im Jahr 2025 aus.

