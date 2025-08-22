ExxonMobil Aktie News: S&P 500 Aktie ExxonMobil am Mittwochabend gefragt

So bewegt sich ExxonMobil

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochabend der Anteilsschein von ExxonMobil. Die ExxonMobil-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,3 Prozent im Plus bei 112,91 USD.

Um 20:08 Uhr konnte die Aktie von ExxonMobil zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,3 Prozent auf 112,91 USD. Den Tageshöchststand markierte die ExxonMobil-Aktie bei 112,95 USD. Bei 111,57 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 723.317 ExxonMobil-Aktien den Besitzer.

Am 08.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 126,34 USD an. Der aktuelle Kurs der ExxonMobil-Aktie ist somit 11,89 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 11.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 97,81 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 13,37 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für ExxonMobil-Aktionäre betrug im Jahr 2024 3,84 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,00 USD belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 105,00 USD an.

Am 01.08.2025 lud ExxonMobil zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,64 USD, nach 2,14 USD im Vorjahresvergleich. Mit einem Umsatz von 78,96 Mrd. USD, gegenüber 90,09 Mrd. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 12,35 Prozent präsentiert.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 24.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,68 USD je ExxonMobil-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur ExxonMobil-Aktie

Chevron-Aktie dennoch tiefer: Chevron verdient mehr als gedacht

TINA-Strategie im Fokus: Was steckt hinter dem There is no Alternative-Investmentansatz?

Ölpreis-Absturz: Tankstellenpreise fallen nur zögerlich