ExxonMobil zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

01.11.26 06:35 Uhr

ExxonMobil veröffentlichte am 30.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 3,72 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,76 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 32,56 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 110,50 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 83,36 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion Finanzen.net