Exyn Technologies stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
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Exyn Technologies hat am 23.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,43 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,430 USD ebenfalls auf diesem Niveau.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 18,45 Prozent auf 1,2 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion Finanzen.net
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