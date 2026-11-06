Exzeo Group präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
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Exzeo Group veröffentlichte am 04.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Das EPS wurde auf 0,25 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,220 USD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,04 Prozent auf 55,2 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 55,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion Finanzen.net
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