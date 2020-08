EY: Bisher keine Trendwende am deutschen Automarkt

FRANKFURT (Dow Jones)--Am deutschen Neuwagenmarkt ist im Juli laut der Prüfungs- und Beratungsgesellschaft EY trotz der Senkung der Mehrwertsteuer zu Monatsbeginn noch keine Trendwende zu erkennen. Bemerkenswert sei vor allem das Auseinanderklaffen der Entwicklung bei privaten (+7 Prozent) und gewerblichen Neuzulassungen (-12 Prozent).

"Private Autokäufer haben sich im Juni zurückgehalten, um von der Mehrwertsteuersenkung zu profitieren", sagte EY-Partner Peter Fuß. "Bei Unternehmen sehen wir hingegen weiterhin eine große Zurückhaltung. Daran dürfte sich in den kommenden Monaten auch wenig ändern."

Wie die Verbände VDA und VDIK zuvor mitgeteilt hatten, gingen die Neuzulassungen im Juli um 5 Prozent zurück, nachdem sie im Juni noch um 32 Prozent eingebrochen waren.

Eine tiefrote Jahresbilanz sei nicht zu verhindern. Zwar werde sich die Situation in den kommenden Monaten entspannen, so Fuß. Das dürfte aber die Misere der ersten Jahreshälfte nicht ausgleichen können. Unter dem Strich sei in diesem Jahr insgesamt mit einem Rückgang der Neuzulassungen um bestenfalls 20 Prozent zu rechnen.

August 05, 2020 07:29 ET (11:29 GMT)