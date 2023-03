EY: DAX-Firmen schaffen 2022 noch Rekorde - nun drohen aber Risiken

FRANKFURT (Dow Jones)--Die DAX-Konzerne haben einer Studie zufolge 2022 vor allem dank einem starken US-Geschäft neue Umsatz- und Gewinnrekorde erzielt, allerdings dürfte sich dies kurzfristig wohl nicht wiederholen. "2023 werden die Bäume nicht in den Himmel wachsen. Die Konjunktur schwächelt, die Rezessionsgefahr ist nicht gebannt. Und geopolitische Risiken sind allgegenwärtig", sagte Henrik Ahlers, Vorsitzender der Geschäftsführung bei der Prüfungs- und Beratungsgesellschaft EY. Zudem könnte der starke Zinsanstieg zu neuen Verwerfungen auf den Finanz- und Kapitalmärkten führen. Hinzu komme die nach wie vor hohe Inflation, die die Konsumlust dämpft. Als weiterer Risikofaktor bezeichnet EY die Spannungen zwischen China und den USA. Eventuelle Sanktionen und Handelsbeschränkungen könnten negative Auswirkungen auf die deutschen Top-Unternehmen haben.

Der Gesamtumsatz der DAX-Konzerne stieg 2022 im Vergleich zum Vorjahr um 15,5 Prozent und erreichte mit 1,8 Billionen Euro eine neue Rekordmarke. Im vierten Quartal lag das Wachstum immerhin noch bei 12,4 Prozent. Der operative Gewinn der Unternehmen kletterte zwar auch auf ein neues Rekordniveau, das Wachstum lag aber nur bei 3,4 Prozent - im vierten Quartal wurde sogar ein Rückgang um 10,6 Prozent registriert. Fast alle DAX-Konzerne legten beim Umsatz zu - nur zwei Unternehmen verzeichnete niedrigere Umsätze als im Vorjahreszeitraum. Die Gewinnentwicklung war weniger eindeutig und bei immerhin 15 Unternehmen ging der Gewinn gegenüber dem Vorjahreszeitraum zurück, geht aus den Ergebnisse einer aktuellen Analyse von EY auf der Basis der Geschäftsberichte der im DAX gelisteten Unternehmen hervor.

Starker US-Markt

Am besten haben sich 2022 die Geschäfte in den USA entwickelt. In Nordamerika stiegen die Umsätze in Summe um 23 Prozent, der Anteil der Region am Gesamtumsatz der DAX-Konzerne stieg gegenüber dem Vorjahr von 27,7 auf 30,0 Prozent. In Europa wurde im vergangenen Jahr nur ein Umsatzwachstum von 6 Prozent erzielt, in Asien lag das Wachstum immerhin bei 14 Prozent.

Die gewinnstärksten Unternehmen waren Volkswagen und Mercedes-Benz mit 22,1 bzw. 20,5 Milliarden Euro. BMW belegt im Gewinnranking mit einem Gewinn von 14,0 Milliarden Euro den fünften Platz. Bei der Beschäftigung reichte es bei den DAX-Konzernen in Summe immerhin für ein Plus von 2,1 Prozent - das allerdings auch auf Zukäufe bzw. neu konsolidierte Unternehmen zurückzuführen war. Sechs Unternehmen meldeten eine niedrigere Beschäftigtenzahl als im Vorjahr. "Die DAX-Konzerne investieren in Wachstum, die Beschäftigung steigt trotz des konjunkturellen Gegenwinds", sagt Ahlers weiter. "Wir sehen aber gleichzeitig, dass das Kostenbewusstsein zugenommen hat. Viele Unternehmen führen Effizienzprogramme durch, um flexibel zu bleiben und ihre Margen hoch zu halten."

