EY sieht 2021 für Elektroautos Marktanteil von 20 Prozent

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst & Young (EY) sieht nach dem Boom bei Elektrofahrzeugen im Dezember 2020 weiteres Wachstum für dieses Marktsegment. Die Elektroautos hätten den Markt zu dem Wachstum von knapp 10 Prozent geführt, über das das Kraftfahrtbundesamt bereits früher am Freitag berichtet hatte, teilte EY mit. Im Dezember habe fast jeder vierte Neuwagen einen Elektromotor und im Gesamtjahr jeder siebte Neuwagen gehabt. Die Beratungsgesellschaft glaubt, dass der Marktanteil elektrifizierter Neuwagen 2021 rund 20 Prozent erreichen könnte.

Während die Neuzulassungen elektrifizierter Pkw (Elektro und Plug-in-Hybride) um 632 Prozent auf 82.904 stiegen, brachen die Neuzulassungen von Verbrenner-Modellen (Diesel und Benzin) im Dezember um insgesamt 27 Prozent ein. "Das Absatzwachstum im Dezember ist allein auf die massiv gestiegenen Neuzulassungen von elektrifizierten Pkw zurückzuführen", sagt Peter Fuß, Partner bei EY.

Im Gesamtjahr 2020 wurden in Deutschland 2,9 Millionen Pkw neu zugelassen - das ist der niedrigste Wert seit 2010. Im Vergleich zu 2019 wurden 19 Prozent weniger Neuwagen verkauft. Ein ähnlich starker Einbruch wurde zuletzt im Jahr 2010, nach dem Auslaufen der Abwrackprämie, registriert - damals um 23,4 Prozent.

Der Absatz von Elektroautos hat sich im Jahr 2020 gegenüber dem Vorjahr mehr als verdreifacht (plus 207 Prozent). Der Elektroboom im Dezember führte dazu, dass in diesem Monat jeder siebte neu zugelassene Pkw in Deutschland rein elektrisch fuhr - der Marktanteil lag bei 14,0 Prozent (Dezember 2019: 2,0 Prozent). Im Gesamtjahr 2020 lag der Marktanteil von Elektroautos bei 6,7 Prozent (2019: 1,8 Prozent).

Der Elektroboom werde 2021 anhalten, wenngleich nicht mit derselben Geschwindigkeit. Die Hersteller hätten im neuen Jahr ein noch größeres Interesse, elektrifizierte Modelle in großer Zahl auf die Straße zu bringen, um die ambitionierten CO2-Vorgaben einzuhalten und Strafzahlungen zu vermeiden.

Allerdings versprächen die kommenden Monate wegen des Lockdowns noch keine Verbesserung des Automarktes. Der Autohandel müsse sich also vorläufig auf eine weiterhin sehr schwierige Situation einstellen. Im zweiten Halbjahr werde es aber einen enormen Nachholbedarf in vielen Wirtschaftsbereichen geben - auch auf dem Neuwagenmarkt. Sollte also die Impfkampagne den gewünschten Erfolg haben, werde auf das schwache erste Halbjahr ein starkes zweites Halbjahr folgen. Unterm Strich werde der Markt aber nicht auf das Vorkrisenniveau von 2019 kommen.

January 08, 2021 05:07 ET (10:07 GMT)

