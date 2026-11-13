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EY-Studie

KI-Boom als Wachstumstreiber für Rheinmetall, Siemens Energy & Co.: Diese DAX-Aktien profitieren besonders

KI-Boom als Wachstumstreiber für Rheinmetall, Siemens Energy & Co.: Diese DAX-Aktien profitieren besonders

Die DAX-Konzerne haben im dritten Quartal insgesamt mehr Umsatz und operativen Gewinn erzielt. Eine EY-Studie zeigt, welche Branchen und Unternehmen besonders stark abschnitten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BASF
54.71 EUR 0.46 EUR 0.85 %
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Bayer
56.76 EUR 0.20 EUR 0.35 %
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BMW AG
56.76 EUR -0.52 EUR -0.91 %
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Continental AG
73.50 EUR -1.46 EUR -1.95 %
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Deutsche Telekom AG
26.68 EUR 0.17 EUR 0.64 %
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HOCHTIEF AG
377.60 EUR -3.00 EUR -0.79 %
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Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
40.82 EUR 0.22 EUR 0.55 %
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Rheinmetall AG
763.00 EUR -7.80 EUR -1.01 %
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RWE AG St.
59.64 EUR 0.36 EUR 0.61 %
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Scout24
91.30 EUR 0.05 EUR 0.05 %
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Siemens Energy AG
133.18 EUR 1.68 EUR 1.28 %
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Volkswagen (VW) St.
66.85 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Die deutschen DAX-Konzerne haben Umsatz und operativen Gewinn kumuliert im dritten Quartal gesteigert. Energie, Rüstung, Infrastruktur und Software glichen dabei die Schwäche der Autobranche mehr als aus. Der Gesamtumsatz stieg gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 4,5 Prozent auf rund 460,5 Milliarden Euro, wie aus einer Studie der Beratungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft EY hervorgeht. Das operative Ergebnis (EBIT) kletterte um 4,6 Prozent auf 37,7 Milliarden Euro.

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RWE und Rheinmetall mit den höchsten Umsatzsteigerungen

Von 38 Unternehmen steigerten 32 den Umsatz, bei 6 Unternehmen ging er zurück. Die höchsten Wachstumsraten wiesen RWE (plus 46 Prozent), Rheinmetall (plus 36 Prozent), Siemens Energy (plus 23 Prozent), Hochtief (plus 22 Prozent) und Scout24 (plus 20 Prozent) auf. Die stärksten Rückgänge gab es bei Continental (minus 11 Prozent), Volkswagen und BMW (jeweils minus 6 Prozent) und Mercedes-Benz (minus 5 Prozent).

Ein wichtiger Treiber sei Künstliche Intelligenz gewesen, so EY. "Rechenzentren brauchen Strom, Kühlung, Netzanschlüsse, Beton, Chips und Steuerungstechnik", sagte Geschäftsführer Henrik Ahlers. "Viele DAX-Konzerne sind entlang dieser Wertschöpfungskette gut positioniert." Geografisch gesehen wurde das Wachstum größtenteils in Nordamerika erzielt, in Europa lag es lediglich bei 1,4 Prozent.

Volkswagen mit Milliardenverlust beim operativen Ergebnis

Mit Blick auf den operativen Gewinn meldeten 27 Unternehmen Zuwächse, bei zehn sank das EBIT. Vier verbuchten einen Verlust, nämlich Volkswagen, RWE, Bayer und BASF. Ganz unten lag Volkswagen mit einem Fehlbetrag von 5,9 Milliarden Euro. Den höchsten Gewinn erzielte die Deutsche Telekom mit 7,4 Milliarden Euro.

Dow Jones

Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com, Siemens Energy AG

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Datum Rating Analyst
08:51 Rheinmetall Market-Perform Bernstein Research
10.11.26 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
10.11.26 Rheinmetall Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.11.26 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG
06.11.26 Rheinmetall Buy UBS AG

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