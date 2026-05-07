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EZB akzeptiert Unternehmenskreditportfolios als Repo-Sicherheit

25.06.26 15:48 Uhr

DOW JONES--Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) hat die Zulassungskriterien und den Risikokontrollrahmen beschlossen, um Portfolios von Kreditforderungen an nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (NFC) dauerhaft in seinen allgemeinen Sicherheitenrahmen aufzunehmen. Der Schritt folgt auf eine Ankündigung des EZB-Rats vom November 2024. Damals war der schrittweise Abbau temporärer Sicherheitenmaßnahmen beschlossen worden, die es den Banken ermöglicht hatten, eine breitere Palette von NFC-Kreditforderungen als Sicherheit zu hinterlegen. Zudem stellt dieser Beschluss den letzten Schritt bei der Abwicklung des temporären Rahmens für zusätzliche Kreditforderungen (ACC) dar.

Portfolios von NFC-Kreditforderungen bestehen aus Krediten, die Banken an nichtfinanzielle Unternehmen in der Realwirtschaft vergeben. Anstatt sie einzeln als Sicherheit zu nutzen, bündeln die Geschäftspartner diese Kredite und reichen sie als Paket ein, um Liquidität vom Eurosystem zu erhalten.

Bis zum Abschluss der technischen Umsetzung werden laut der Mitteilung bestehende Portfolios von NFC-Kreditforderungen im Rahmen des temporären Regelwerks weiterhin als notenbankfähige Sicherheiten akzeptiert. Kreditforderungen, die durch eine Covid-19-bedingte Garantie der öffentlichen Hand unter dem temporären Rahmen abgesichert sind, blieben nur noch bis Ende 2026 zugelassen. "Ausgenommen hiervon sind Forderungen, die sämtliche Anforderungen des aktuellen allgemeinen Rahmens erfüllen." Dessen ungeachtet können die nationalen Zentralbanken beschließen, ihre temporären ACC-Rahmen bereits früher zu beenden.

Mit der aktuellen Entscheidung kehrt die Notenbank zu einem einheitlichen Verzeichnis zugelassener Sicherheiten für den gesamten Euroraum zurück. Die technische Umsetzung ist derzeit für frühestens November 2027 geplant.

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/mgo

(END) Dow Jones Newswires

June 25, 2026 09:48 ET (13:48 GMT)