DAX24.803 +0,3%Est506.012 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8300 -3,2%Nas23.031 +2,2%Bitcoin57.964 -2,8%Euro1,1872 +0,5%Öl68,20 +0,2%Gold5.008 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Amazon 906866 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 SAP 716460 Microsoft 870747 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Stellantis A2QL01 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA Alphabet A (ex Google) A14Y6F RENK RENK73 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Dow erstmals über 50.000 Punkten -- DAX geht fester ins Wochenende -- Amazon, PayPal, Rüstungsaktien, D-Wave, Super Micro, DroneShield, Bitcoin & Co., Novo Nordisk, Strategy, Reddit im Fokus
Top News
BSW-Umfrage: Welche Faktoren werden in diesem Jahr die Entwicklung der Aktienmärkte am stärksten bestimmen? BSW-Umfrage: Welche Faktoren werden in diesem Jahr die Entwicklung der Aktienmärkte am stärksten bestimmen?
KW 6: Die Gewinner und Verlierer der MDAX-Aktien der vergangenen Woche KW 6: Die Gewinner und Verlierer der MDAX-Aktien der vergangenen Woche
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
KI und Robotik verändern die Wirtschaft. Mit diesem Amundi ETF kannst du in die Treiber dieser Revolution investieren. Hier mehr erfahren.

EZB: Analysten prognostizieren erste Zinserhöhung für 3Q/2028

09.02.26 12:51 Uhr

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Die Zinserwartungen geldpolitischer Analysten zum weiteren Zinskurs der Europäischen Zentralbank (EZB) haben sich im Vorfeld der jüngsten EZB-Ratssitzung nicht verändert. Wie die EZB mitteilte, erwarteten die Analysten weiterhin keine Zinssenkung mehr. Eine erste Zinserhöhung auf 2,25 Prozent prognostizierten sie wie schon Vorfeld der Dezember-Sitzung für das dritte Quartal 2028.

Wer­bung

Die Analysten erwarten, dass sich das Volumen der ausstehenden Hauptrefinanzierungsgeschäfte von 14 Milliarden Euro im ersten Quartal 2026 bis zum zweiten Quartal 2027 auf 30 Milliarden Euro verdoppeln wird. Für die dreimonatigen Langfristtender wird in diesem Zeitraum ein etwas stärkerer Anstieg von 15 auf 40 Milliarden Euro prognostiziert.

Die Inflation im Euroraum wird ihrer Erwartung nach im ersten Quartal 2026 bei 1,7 (bisher: 1,8) liegen und Ende 2026 bei 1,9 (1,9) Prozent. Einen Anstieg auf 2,0 Prozent prognostizieren sie für das zweite Quartal 2027.

Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) wird nach Meinung der Analysten im ersten und zweiten Quartal 2026 um 0,3 Prozent steigen und im dritten und vierten Quartal um je 0,4 Prozent.

Wer­bung

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/apo

(END) Dow Jones Newswires

February 09, 2026 06:51 ET (11:51 GMT)