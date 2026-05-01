EZB: Analysten rechneten vor EZB-Rat mit zwei Zinsanhebungen 2026

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Die regelmäßig von der Europäischen Zentralbank (EZB) befragten geldpolitischen Analysten haben im Vorfeld der Ratssitzung am 29./30. April damit gerechnet, dass die EZB ihren Leitzins in diesem Jahr zweimal auf dann 2,50 (derzeit: 2,00) Prozent anheben würde. Wie aus den jetzt von der EZB veröffentlichten Umfrageergebnissen hervorgeht, wurden die Zinsschritte für Juni und September prognostiziert. Die Analysten rechnen damit, dass die EZB den Leitzins schon im zweiten Quartal 2027 wieder auf 2,25 Prozent senken wird, wo er der Prognose zufolge bis Ende 2029 bleibt. Langfristig wird er aber bei 2,00 Prozent gesehen.

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Die Inflation sehen die Experten bis Ende 2026 bei 3,0 Prozent und ab dem zweiten Quartal 2027 wieder bei 2,0 Prozent. Die Kerninflation wird nach ihrer Einschätzung erst wieder im vierten Quartal 2027 auf 2,0 Prozent fallen. Für die Veränderung des Bruttoinlandsprodukts (BIP) werden durchgängig positive Veränderungsraten erwartet - für das zweite bis vierte Quartal von 0,1, 0,2 und 0,3 Prozent.

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/mgo

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May 04, 2026 10:34 ET (14:34 GMT)