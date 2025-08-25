EZB: Anstieg der Tariflöhne beschleunigt sich im zweiten Quartal

DOW JONES--Der Anstieg der Tariflöhne im Euroraum hat sich im zweiten Quartal beschleunigt. Der von der Europäischen Zentralbank (EZB) erhobene Tariflohnindikator stieg mit einer Jahresrate von 3,95 Prozent. Für das erste Quartal meldete die EZB einen Zuwachs von 2,46 Prozent.

Die EZB beobachtet die Lohnentwicklung genau, weil sie Rückschlüsse auf die Verbraucherpreisentwicklung vor allem im Dienstleistungssektor zulässt. Hier könnte es zu Zweitrundeneffekten kommen, indem Arbeitnehmer zum Ausgleich für früher erlittene Reallohnverluste hohe Lohnzuwächse fordern, die ihrerseits zu höheren Inflationsraten führen könnten.

