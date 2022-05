EZB: APP-Bestände steigen in Vorwoche etwas schwächer

Im Trading-Seminar heute um 18 Uhr gibt der Trading-Experte Ingmar Königshofen einen Einblick in seine Arbeit und bespricht aktuell interessante Werte aus dem Bereich der Indizes, Aktien, Rohstoffe und Währungen.

Heute im Fokus

Ukraine-Krieg im Ticker: US-Börsen uneins -- DAX fällt unter 14.000 Punkte -- Scout24 über Erwartungen -- Deutsche Post legt beim Gewinn zweistellig zu -- Covestro, ADLER, BP, Pfizer im Fokus

Durchsuchungen in Frankfurter Morgan Stanley-Niederlassung. Stellantis investiert Milliardenbetrag in zwei kanadische Werke. K+S-Konkurrent Nutrien schraubt Ausblick hoch. Mosaic berichtet über "anhaltend angespannte Märkte". Snapchat-Mitgründer kann sich Technologie auch in Fernsehern vorstellen. QUALCOMM beliefert VW für autonomes Fahren. alstria office verdient im ersten Quartal weniger.