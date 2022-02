EZB: Banken straffen Firmenkreditstandards im 4Q leicht

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Standards für Unternehmenskredite im Euroraum haben sich im vierten Quartal 2021 in etwa wie erwartet entwickelt, während die Kreditnachfrage etwas schwächer als erwartet anzog. Wie aus dem aktuellen Quartalsbericht der Europäischen Zentralbank (EZB) zur Kreditvergabe hervorgeht, überstieg der Prozentsatz der Banken mit strafferen Unternehmenskreditstandards den Prozentsatz von Instituten mit weniger strengen Standards um 2 Punkte. Die Banken selbst hatten eine Straffung um 3 Punkte erwartet. Für das erste Quartal 2022 wird eine Lockerung um 1 Punkt prognostiziert. Im dritten Quartal waren die Standards um 1 Punkt gestrafft worden.

Laut EZB hatten die Banken im vierten Quartal insgesamt ein positives Bild von den Risiken der Unternehmenskredite, was vor allem am positiven Wachstumsausblick lag. Daran änderten auch die Pandemie und die Lieferschwierigkeiten nichts.

Die Nachfrage nach Unternehmenskrediten nahm im vierten Quartal um 18 (drittes Quartal: plus 2) Punkte zu und wurde vor allem vom Bedarf an kurzfristigem Arbeitskapital und langfristigen Finanzierungen von Investitionen gestützt. Erwartet worden war ein Nachfrageanstieg um 23 Punkte. Für das erste Quartal wird ein Nachfrageanstieg um 8 Punkte prognostiziert.

Die Kreditstandards für Hauskaufkredite blieben unverändert, nachdem sie im dritten Quartal um 8 Punkt gestrafft worden waren. Für das erste Quartal wird eine Straffung von 3 Punkten erwartet. Die Standards für Konsumentenkredite wurden um 4 Punkte gelockert, nachdem sie im dritten Quartal um 5 Punkte gestrafft worden waren. Für das erste Quartal wird eine weitere Lockerung um 6 Punkte prognostiziert.

Kreditstandards umfassen unter anderem Zinsen, Anforderungen an Sicherheiten, Kreditlaufzeiten und Tilgungsraten. Sie sind bankinterne Richtlinien dafür, welche Art von Krediten eine Bank wünschenswert findet, welche sektorspezifischen und geografischen Prioritäten zu beachten sind, welche Sicherheiten als akzeptabel gelten und welche Voraussetzungen (Bilanzsituation, Einkommenslage, Alter oder Beschäftigungsstatus) ein Kreditnehmer erfüllen muss.

Die Politik der EZB ist darauf gerichtet, eine möglichst günstige Kreditversorgung der Unternehmen sicherzustellen. Dazu hat sie den Banken sehr langfristige Kredite mit überaus günstigen Konditionen gegeben.

Regional gesehen wurden die Unternehmenskreditstandards unter den großen Ländern nur in Spanien (20 Punkte) gestrafft. In Deutschland und Frankreich blieben sie unverändert, in Italien wurden sie um 9 Punkte gelockert. Die Nachfrage nach Unternehmenskrediten nahm überall außer in Spanien zu - in Deutschland um 16 Punkte, in Frankreich um 25 und in Italien um 18 Punkte.

