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EZB: Banken straffen Firmenkreditstandards unerwartet deutlich

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Die Banken des Euroraums haben ihre Standards für die Vergabe von Unternehmenskrediten im dritten Quartal deutlicher als erwartet gestrafft und rechnen für das vierte Quartal mit einer weiteren Straffung. Wie die Europäische Zentralbank (EZB) in ihrem Quartalsbericht zur Kreditvergabe mitteilte, überstieg der Prozentsatz der Banken mit strengeren Standards jenen der Banken mit lockereren Standards um 9 Prozent. Die Banken selbst hatten im Bericht für das zweite Quartal eine Straffung um 5 Prozent prognostiziert. Straffere Konditionen meldeten Deutschland und Frankreich, unveränderte Italien und Spanien.

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"Eine erhöhte Risikowahrnehmung und eine geringere Risikotoleranz blieben die Haupttreiber für straffere Kreditrichtlinien, wobei einige Banken von einem Straffungsdruck berichteten, der auf geopolitische Unsicherheiten und die Entwicklungen im Energiebereich zurückzuführen war", heißt es im EZB-Bericht. Für das vierte Quartal wird eine Straffung um 7 Prozent prognostiziert. Wie aus dem Bericht weiter hervorgeht, ging die Kreditnachfrage der Unternehmen zurück (minus 6 Prozent), während die Institute eine höhere Nachfrage (plus 4 Prozent) erwartet hatten.

Die Kreditstandards für Immobilienkredite blieben im dritten Quartal unverändert, während die für Konsumentenkredite deutlich gestrafft wurden (plus 14 Prozent). Für das vierte Quartal erwarten die Banken eine deutliche Straffung der Kreditrichtlinien für Wohnungsbaukredite (10 Prozent) und Konsumentenkredite (16 Prozent), was nach EZB-Angaben im Falle des Eintretens der höchste Wert seit dem dritten Quartal 2023 wäre.

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/apo

(END) Dow Jones Newswires

October 27, 2026 05:00 ET (09:00 GMT)

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