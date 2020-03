EZB schnürt Hilfspaket für die Wirtschaft - Leitzins unverändert

- von Frank Siebelt

Frankfurt (Reuters) - Die Europäische Zentralbank (EZB) belässt ihre Leitzinsen trotz der Coronavirus-Krise unverändert, springt der Wirtschaft aber mit einem umfassenden Maßnahmenpaket bei.

Die Währungshüter kündigten nach ihrer Ratssitzung am Donnerstag neue langfristige Liquiditätsspritzen für Banken zu sehr günstigen Bedingungen an, um den Kreditfluss an die Wirtschaft zu stützen. Zudem sollen bestehende große Geldspritzen für die Finanzinstitute nun noch vorteilhafter für sie gestaltet werden. Dabei hat die EZB insbesondere den Kreditfluss an kleinere und mittelgroße Firmen im Blick, die wegen der Virus-Krise in Bedrängnis geraten. Sie beschloss zudem bis zum Jahresende zusätzliche Anleihenkäufe im Volumen von 120 Milliarden Euro. Firmenanleihen sollen dabei eine starke Rolle spielen. Die Wertpapierkäufe waren in den vergangenen Jahren die stärkste Waffe der EZB im Kampf gegen eine schwache Konjunktur.

An der Börse kam das Maßnahmenbündel zunächst nicht gut an. Der Dax baute seine Verluste aus und büßte zeitweise 8,5 Prozent auf ein Dreieinhalb-Jahrestief von 9546,43 Punkten ein. Der europäische Banken-Index weitete seine Verluste aus. Er gab 8,6 Prozent nach auf ein Rekordtief von 60,97 Punkten. "Das Paket war kleiner als gedacht", kommentierte Uwe Burkert, Chefökonom der LBBW. Positiver äußerte sich der Deutschland-Chefökonom der Deutschen Bank, Stefan Schneider: "Die Maßnahmen sollten Wirkung zeigen - besonders die langfristigen Refinanzierungsgeschäfte zu extrem günstigen Bedingungen." Auch die zusätzlichen Anleihenkäufe seien ganz erheblich. "Mehr kann die EZB derzeit realistischerweise wohl auch nicht leisten." Aus Sicht seines Kollegen Alexander Krüger vom Bankhaus Lampe beugt sich die EZB dem Coronavirus. "Mit ihren Liquiditätshilfen und Wertpapierkäufen setzt sie insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen an der richtigen Stelle an."

Ihren Schlüsselzins zur Versorgung der Institute mit Geld beließ die EZB bei 0,0 Prozent. Bereits seit März 2016 liegt er auf diesem Rekordtief. Auch den Einlagensatz hielt sie auf dem bisherigen Niveau von minus 0,5 Prozent, Experten hatten hier mit einer weiteren Senkung gerechnet. Banken müssen damit Strafzinsen zahlen wenn sie über Nacht überschüssige Gelder bei der Notenbank horten. Allerdings gibt es inzwischen für die Institute Freibeträge.

WARNUNG VOR KRISE WIE 2008

Lagarde hatte am Dienstagabend auf einer Videokonferenz mit den EU-Staats- und Regierungschefs einem Medienbericht zufolge vor einer Krise wie 2008 gewarnt, falls nicht direkt gehandelt werde. Bundeskanzlerin Angela Merkel erklärte dazu, sie teile die Einschätzung. Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) sieht die Coronavirus-Epidemie als die größte Gefahr für die globale Wirtschaft seit der Finanzkrise. Die Weltgesundheitsorganisation WHO spricht mittlerweile von einer Pandemie. Die immer stärker um sich greifende Viruskrise birgt Volkswirten zufolge die Gefahr, dass die Weltkonjunktur einbricht. Die deutsche Wirtschaft, die größte in der Euro-Zone, wird laut Prognose des Kieler IfW-Instituts in diesem Jahr erstmals seit der Finanzkrise 2009 wieder schrumpfen.

Wegen der Virus-Pandemie hatten bereits andere große Zentralbanken ihre Geldpolitik gelockert. In den USA senkte die Federal Reserve ihren Leitzins deutlich um einen halben Prozentpunkt. Die Bank von England kappte ihre Leitzinsen ebenfalls in diesem Umfang. Von den Währungshütern in Japan wird für kommende Woche ebenfalls eine Lockerung der Geldpolitik erwartet.