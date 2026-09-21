DAX 25.580 +1,1%ESt50 6.316 +1,3%MSCI World 4.914 -0,2%Top 10 Crypto 11,16 +2,7%Nas 26.523 +0,4%Bitcoin 73.631 +4,1%Euro 1,1481 -0,0%Öl 100,9 -2,9%Gold 4.350 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

EZB bereitet Anlage von Eigenmitteln in tokenisierter Form vor

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Die Europäische Zentralbank (EZB) bereitet sich darauf vor, künftig einen kleinen Teil ihrer Eigenmittel in tokenisierten Assets auf Basis der Distributed-Ledger-Technologie (DLT) anzulegen. Wie die EZB mitteilte, will sie dabei praktische Erfahrungen als Investorin zu sammeln und institutionelles Fachwissen bei der Nutzung von DLT an den Finanzmärkten aufbauen. Das Eigenmittelportfolio ist ein nicht-geldpolitisches Portfolio, das der EZB Erträge zur Finanzierung von Betriebsausgaben liefert, ausgenommen jene, die mit der Erfüllung ihrer Aufsichtsaufgaben zusammenhängen.

Werbung

Tokenisierung bezeichnet den Prozess der Ausgabe oder Darstellung von Vermögenswerten in Form digitaler "Token", die üblicherweise in DLT-Netzwerken erfasst werden. Für Wholesale-Finanzmärkte birgt diese Technologie das Potenzial, Transaktionen schneller und effizienter zu gestalten, indem sie mehrere Schritte im Lebenszyklus eines Vermögenswerts - von der Emission und dem Handel bis hin zur Abwicklung, Verwahrung und Verwaltung - bündelt und durch Smart Contracts sowie die Entwicklung innovativer Lösungen ermöglicht.

Dieser Schritt ist Teil der Strategie des Eurosystems, Zentralbankgeld fit für das digitale Zeitalter zu machen. Schlüsselelemente dieser Strategie sind Pontes, die am Montag eingeführte Lösung des Eurosystems zur Abwicklung tokenisierter Vermögenswerte in Zentralbankgeld, sowie die Appia-Initiative, die eine Blaupause für ein tokenisiertes Finanzökosystem in Europa liefern soll.

Tokenisierte Finanzmärkte entwickeln sich neben dem Aufbau neuer DLT-basierter Marktinfrastrukturen stetig weiter. Durch direkte Investitionen wird die EZB Erfahrungen aus erster Hand über den gesamten Anlagezyklus hinweg sammeln, einschließlich der Handelsausführung, der Abwicklung, der Systeme und der Aktivitäten im Portfoliomanagement. Die Käufe werden über Pontes in Zentralbankgeld abgewickelt.

Werbung

Die anfänglichen Investitionen werden sich auf in Euro denominierte Wertpapiere konzentrieren, die von Zentralregierungen, Regionalregierungen, staatlichen Agenturen und europäischen supranationalen Institutionen des Euroraums begeben werden. Sobald die Vorbereitungsarbeiten abgeschlossen sind, will das EZB-Direktorium die operativen Details und den Zeitplan der Investitionen festlegen und dabei die Entwicklungen bei tokenisierten Emissionen sowie das breitere tokenisierte Finanzökosystem in Europa berücksichtigen.

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/rio

(END) Dow Jones Newswires

September 21, 2026 06:00 ET (10:00 GMT)

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.