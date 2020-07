EZB - Brexit-Vorbereitungen der Banken müssen trotz Krise weitergehen

Frankfurt (Reuters) - EZB-Direktor Yves Mersch hat Geldhäuser aufgefordert, auch in der Corona-Krise ihre Vorbereitungen auf den Brexit nicht zu vernachlässigen.

"Es liegt im eigenen Interesse der Banken, diese Vorbereitungen weiter im Blickpunkt zu behalten, insbesondere während dieser schwierigen Zeiten", sagte Mersch am in einem Blog-Beitrag, den die Europäische Zentralbank (EZB) am Donnerstag auf ihrer Internetseite veröffentlichte. Mersch ist Mitglied des sechsköpfigen Führungsgremiums der Notenbank und Vize-Chef der bei der EZB angedockten Bankenaufsicht.

Für die Geldhäuser seien angesichts der Virus-Krise die Folgen schwerwiegender, nicht vorbereitet zu sein, sagte der Währungshüter. Denn sie seien möglicherweise schwächer und agierten in einem fragileren Umfeld. Großbritannien hat die EU im Januar verlassen. Die EU und das Vereinigte Königreich müssen bis Jahresende ein Abkommen schließen, das die künftigen bilateralen Beziehungen regelt. Die bisherigen Regelungen gelten nur noch bis dahin.