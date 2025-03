EZB/Buch: NPL steigen vor allem in Deutschland und Österreich

DOW JONES--Die Quote notleidender Kredite (Non-performing loans - NPL) liegt nach Aussage von EZB-Bankenaufsichtschefin Claudia Buch mit 2,3 Prozent noch auf niedrigem Niveau. Nach ihrer Aussage gibt es jedoch bereits leichte Verschlechterungen - "interessanterweise jedoch nicht in den Ländern, in denen Banken in der Vergangenheit hohe Kreditausfälle verzeichneten", wie Buch beim "Finanzplatztag 2025 der Börsen-Zeitung laut veröffentlichtem Redetext sagte.

Wer­bung Wer­bung

Sie fügte hinzu: "In Deutschland und Österreich steigen die notleidenden Kredite deutlich an, in Frankreich in geringerem Maße." Mit Blick auf die Sektoren seien insbesondere der gewerbliche Immobilienbereich und kleine und mittelständische Unternehmen betroffen."

Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/cbr

(END) Dow Jones Newswires

March 03, 2025 10:41 ET (15:41 GMT)