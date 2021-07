EZB-Chefin Lagarde - Virus-Mutationen sind Risiko für Konjunkturerholung

Frankfurt (Reuters) - EZB-Präsidentin Christine Lagarde warnt vor Gefahren für die wirtschaftliche Erholung in Europa durch Mutationen des Coronavirus.

"Natürlich ist die aufkommende Erholung immer noch mit Unsicherheit konfrontiert auch durch die Verbreitung von Virus-Mutationen", sagte Lagarde am Donnerstag in ihrer Funktion als Leiterin des Europäischen Systemrisikorats (ESRB) im Wirtschafts- und Währungsausschuss des EU-Parlaments. Dank der Impffortschritte seien aber die schlimmsten Negativszenarien für die Konjunktur unwahrscheinlicher geworden.

Der in Frankfurt ansässige ESRB wurde 2010 in Reaktion auf die globale Finanzkrise gegründet und soll als Frühwarnsystem auf Gefahren für die Stabilität des Finanzsystems in der EU hinweisen. Den Vorsitz hat Lagarde inne.