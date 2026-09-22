EZB-Chefvolkswirt: Energie hält Inflation länger auf erhöhtem Niveau als gedacht

22.09.26 12:03 Uhr

GENF (dpa-AFX) - Der jüngste Anstieg der Energiepreise wird die Inflation in der Eurozone nach Einschätzung des Chefvolkswirtes der Europäischen Zentralbank (EZB) länger auf einem erhöhten Niveau halten als bisher gedacht. "Wir erleben derzeit eine zweite Welle von Preisanstiegen, nicht nur bei Öl, sondern auch bei Gas", sagte Philip Lane der Schweizer Zeitung "Le Temps" (Dienstag). Es sei davon auszugehen, dass diese zweite Welle von Energiepreisanstiegen zu einer höheren und hartnäckigeren Inflation führen dürfte.

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Erst ab Mitte 2027 sei ein Rückgang der Inflation in Richtung des Zielwerts der EZB zu erwarten, sagte Lane. Die Notenbank strebt mittelfristig eine Teuerung von zwei Prozent an. Zuletzt lag die Inflationsrate im Euroraum im August bei 3,3 Prozent, wobei die Teuerung vor allem durch die höheren Energiepreise angetrieben wurde.

Diese zweite Welle von Energiepreisanstiegen dürfte auch Aufwärtsdruck auf die Preise für Lebensmitte ausüben, sagte Lane. "Der Preisdruck im Dienstleistungssektor dürfte hingegen begrenzt bleiben."

Zuletzt hatte die EZB die Leitzinsen am 10. September um 0,25 Prozentpunkte angehoben. Es war der zweite Zinsschritt in diesem Jahr nach der Erhöhung im Juni. Die Zinserhöhungen gelten als Reaktion auf den durch den Iran-Krieg ausgelösten massiven Anstieg der Energiepreise./jkr/jha/