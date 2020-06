EZB-Chefvolkswirt - Konjunkturerholung wird sich hinziehen

Berlin (Reuters) - Trotz jüngster Hoffnungssignale wird die konjunkturelle Erholung der Euro-Zone laut EZB-Chefvolkswirt Philip Lane lange Zeit benötigen.

Die schrittweise Öffnung der Wirtschaft mache zwar kurzfristig bedeutende Wachstumsfortschritte möglich, erklärte Lane am Mittwoch in einer Online-Veranstaltung. Doch wegen der extremen Tiefe des Konjunktureinbruchs in der Pandemie werde es noch geraume Zeit dauern, bis das Vorkrisen-Niveau wieder erreicht werde. Zugleich bezeichnete er die Anleihenkäufe der Zentralbank als effektives Kriseninstrument.

Die Europäische Zentralbank habe eine entscheidende Rolle dabei gespielt, eine "Kernschmelze der Finanzmärkte " zu verhindern und Gefahren einer Kreditklemme abzuwenden. Angesichts einer drohenden Rekord-Rezession in der Euro-Zone hatte die EZB ihr sogenanntes Pandemic Emergency Purchase Programme jüngst aufgestockt - und zwar von 750 Milliarden auf 1,35 Billionen Euro.