EZB-Chefvolkswirt kündigt höhere Inflationsprognose an

TOKIO (dpa-AFX) - Die Europäische Zentralbank (EZB) rechnet wegen des Ölpreisschocks infolge des Iran-Kriegs mit einer höheren Inflation. "Wir werden voraussichtlich im Juni eine weitere Aufwärtskorrektur unserer Inflationsprognose vornehmen", sagte EZB-Chefvolkswirt Philip Lane der japanischen Wirtschaftszeitung "Nikkei". Seiner Einschätzung nach ist davon auszugehen, dass die Ölpreise im Vergleich zu den Annahmen der Notenbank vom März voraussichtlich über einen längeren Zeitraum auf erhöhtem Niveau verharren werden.

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Zuletzt hatte die EZB im März für das laufende Jahr eine Inflationsrate von 2,6 Prozent prognostiziert. Laut jüngsten Daten ist die Teuerung im Währungsraum im April auf 3,0 Prozent gestiegen. Die neue Projektion wird die EZB im Rahmen der Zinsentscheidung am 11. Juni veröffentlichen.

Allgemein wird erwartet, dass die EZB bei der nächsten Zinsentscheidung die Leitzinsen wegen der höheren Inflationserwartungen um 0,25 Prozentpunkte anheben dürfte. Der für die Märkte entscheidende Einlagensatz würde dann auf 2,25 Prozent steigen. In den vergangenen Wochen hatten sich mehrere EZB-Vertreter für eine Zinserhöhung im Juni ausgesprochen, zuletzt die EZB-Direktorium Isabel Schnabel./jkr/jsl/jha/