EZB-Chefvolkswirt Lane spricht sich für weitere Zinsanhebungen aus

LONDON (dpa-AFX) - Die Europäische Zentralbank (EZB) dürfte vorerst auf Zinsanhebungskurs bleiben. "Wir müssen die Zinsen weiter anheben", sagte EZB-Chefvolkswirt Philip Lane in einem am Dienstag veröffentlichten Interview mit der britischen Wirtschaftszeitung "Financial Times". Die Leitzinsen müssten in den restriktiven Bereich steigen, erklärte der Ire. Durch ein solches Zinsniveau wird die Wirtschaftsentwicklung gebremst, so dass auch der allgemeine Preisauftrieb schwächer wird.

Die EZB hat Mitte vergangenen Jahres mit Zinsanhebungen begonnen, nachdem sie den Kampf gegen die hohe Inflation zunächst hinausgezögert hatte. Mittlerweile beträgt der klassische Leitzins, zu dem sich die Banken bei der Notenbank kurzfristigen Kredit besorgen können, 2,5 Prozent. Der geldpolitisch wichtigere Einlagensatz beträgt 2,0 Prozent. In der Frage, auf welches Niveau die Leitzinsen letztlich steigen könnten, wollte Lane sich nicht konkret festlegen./bgf/stk