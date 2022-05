EZB: CO2-Fußabdruck der Banken hat sich nicht verkleinert

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Kreditvergabepraxis der Banken des Euroraums hat sich im vergangenen Jahr im Hinblick auf deren CO2-Fußabdruck nach Erkenntnissen der Europäischen Zentralbank (EZB) nicht verändert. In ihrem Finanzstabilitätsbericht kommt die EZB außerdem zu dem Ergebnis, dass Fonds ihren klimaschädlichen Einfluss leicht verringert zu haben scheinen. Allerdings fehlt es laut EZB weiterhin an klaren Kriterien dafür, was als "grün" gelten kann. Sie sieht weiterhin ein hohes Risiko, dass Finanzinstitute ihren Kunden Investments als umweltfreundlich andrehen, die es nicht sind (Greenwashing).

"Zwar haben die Unternehmen ihre Emissionen verringert, aber die Exponierung der Banken gegenüber Unternehmen mit hohen Emissionen sind ziemlich stabil", befindet die EZB. Rund zwei Drittel der von den Banken gehaltenen Unternehmenskredite wurden an Unternehmen mit hohen Emissionen vergeben. Hauptsächlich handele es sich um Unternehmen aus dem verarbeitenden Gewerbe, dem Immobiliensektor und dem Einzelhandel.

Auch rund 30 Prozent der von Banken und Nicht-Banken gehaltenen Wertpapiere, die von Unternehmen mit bekannten Emissionswerten begeben wurden, werden derzeit von Unternehmen mit hohen Emissionswerten emittiert. Dieser Anteil ist laut EZB in den vergangenen fünf Jahren nur leicht zurückgegangen.

Die üblicherweise zur Bewertung von Klimarisiken im Unternehmenssektor verwendeten Messgrößen deuten laut EZB sogar auf eine geringe Zunahme der Kohlenstoffintensität in den Bankportfolios hin. Nur einige wenige - hauptsächlich große und stark exponierte - Banken haben ihr Kreditportfolio demnach seit 2018 deutlich dekarbonisiert. Im Gegensatz dazu haben zwei Drittel der Banken ihre kreditgewichteten Emissionen erhöht.

Laut EZB ist es außerdem nicht einfach, die tatsächliche Umweltfreundlichkeit von Investments zu beurteilen, weil es kein einheitliches "Umweltsiegel" gibt. Die drei wichtigsten Datenanbieter stimmen in weniger als 20 Prozent der Fälle darin überein, dass es sich bei einem Fonds um einen ESG-Fonds handelt.