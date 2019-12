EZB/De Guidos plädiert für Umwidmung von Kapitalpuffern

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--EZB-Vizepräsident Luis de Guindos hat dafür plädiert, das regulatorische Eigenkapital von Banken teilweise in freisetzbare antizyklische Puffer umzuwidmen. "Eine solche Umwidmung scheint in dem aktuellen Umfeld erhöhter Unsicherheit und abwärts gerichteter Risiken sinnvoll", sagte De Guindos bei einer Konferenz der Europäischen Zentralbank (EZB) in Frankfurt. Hierbei müssten Mikro- und Makroaufsicht ebenso zusammenarbeiten wie die EZB und die nationalen Behörden.

"Die nationalen Behörden sind weiterhin als Erste zuständig, wenn es um den Einsatz der antizyklischen Kapitalpuffer bei der Reaktion auf makroökonomische Risiken geht", sagte De Guindos. Der Vorschlag einer Umwidmung laufe nicht auf eine Anhebung der Eigenkapitalanforderungen insgesamt hinaus.

