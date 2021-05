EZB/De Guindos: Pandemie in einem Jahr hoffentlich vorbei

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Europäische Zentralbank (EZB) wird ihre Anleihekäufe unter dem Pandemiekaufprogramm PEPP nach den Worten von EZB-Vizepräsident Luis de Guindos der wirtschaftlichen Entwicklung anpassen und falls möglich verringern. Wie aus einem Interview mit der italienischen Zeitung Repubblika hervorgeht, rechnet De Guindos aber nicht so bald damit. "Wir hoffen, dass die Pandemie in einem Jahr hinter uns liegt, dass die Abstandsregeln nur noch eine Erinnerung sind und die Wirtschaft wieder das Niveau von vor der Pandemie erreicht hat", sagte de Guindos.

Laut Beschluss des EZB-Rats will die EZB ihre PEPP-Käufe fortführen, "bis die Phase der Corona-Krise überstanden ist". Was genau das bedeutet, ist allerdings nicht klar. De Guindos sagte: "Die Art und Weise, wie sich die Wirtschaft entwickelt, wird der entscheidende Faktor sein." Wenn es durch eine Beschleunigung der Impfkampagne gelinge, bis zum Sommer 70 Prozent der erwachsenen Bevölkerung Europas zu impfen und wenn die Wirtschaft an Fahrt aufnehme, könne die EZB auch über ein Auslaufen des Notfallmodus nachdenken.

"Dem verarbeitenden Gewerbe geht es bereits sehr gut; die Dienstleistungen hinken noch hinterher, sollten sich aber bald erholen und die Lücke zum Industriesektor schließen können", sagte der EZB-Vizepräsident.

