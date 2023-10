EZB/De Guindos: Unterliegender Inflationsdruck weiter stark

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--EZB-Vizepräsident Luis de Guindos sieht trotz des deutlichen Rückgangs der Teuerungsraten einen weiterhin hohen unterliegenden Inflationsdruck. Bei einer Konferenz der Zentralbank Zyperns sagte De Guindos aber auch, dass der größte Teil der Auswirkungen der bisherigen geldpolitischen Straffung der Europäischen Zentralbank (EZB) wohl noch "in der Pipeline" stecke. Das spreche für eine datenabhängige Geldpolitik .

"In den kommenden Monaten werden die im Herbst 2022 verzeichneten starken Anstiege nicht mehr in den jährlichen Raten enthalten sein, was die Verlangsamung der Inflation weiter unterstützt", sagte De Guindos, fügte aber hinzu: "Gleichzeitig ist der zugrunde liegende Preisdruck nach wie vor stark, auch wenn die meisten Inflationsmessgrößen allmählich nachlassen, weil sich die Gesamtnachfrage und das Angebot stärker angleichen und die in den letzten Monaten gesunkenen Energiepreise an andere Teile der Wirtschaft weitergegeben werden."

De Guindos zufolge tragen die Arbeitskosten zunehmend zur inländischen Inflation bei, während aktuelle Daten darauf hindeuteten, dass der Beitrag der Gewinne zum ersten Mal seit Anfang 2022 zurückgegangen sei. "Die meisten Messgrößen für die längerfristigen Inflationserwartungen liegen derzeit bei etwa 2 Prozent, aber der Anstieg einiger Indikatoren muss genau beobachtet werden", sagte er.

Nach De Guindos' Aussage ist davon auszugehen, dass ein erheblicher Teil der Übertragung strafferer Finanzierungsbedingungen auf die Realwirtschaft noch in der Pipeline ist, wobei es zu längeren Verzögerungen komme. "Dies unterstreicht die Notwendigkeit eines datenabhängigen Ansatzes zur Bestimmung der angemessenen Höhe und Dauer eines restriktiven geldpolitischen Kurses", sagte er.

