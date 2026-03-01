EZB/De Guindos warnt Regierungen vor zu starken Finanzhilfen

DOW JONES--Der Vizepräsident der Europäischen Zentralbank (EZB), Luis de Guindos, hat die Regierungen des Euroraums davor gewarnt, auf den Anstieg der Ölpreise mit zu starken finanziellen Hilfen zu reagieren. Es sei wichtig, dass alle beteiligten Akteure von der Annahme ausgingen, dass es sich hier um einen vorübergehenden Schock handele, sagte er der Zeitung El Mundo. "Die Wirtschaftsakteure, einschließlich der Regierungen, werden diesen vorübergehenden Charakter berücksichtigen müssen. Andernfalls wird es zu nachteiligen Zweitrundeneffekten kommen. Dies würde die Zentralbanken offensichtlich zum Handeln zwingen", sagte er.

Wer­bung Wer­bung

Sollten Regierungen als Reaktion auf den aktuellen Konflikt im Nahen Osten fiskalische Maßnahmen einführen, empfehlen die EZB, diese zeitlich zu befristen. "Zudem sollten sie so zugeschnitten sein, dass sie den schwächsten Gruppen helfen. Diese werden von den höheren Energiepreisen am härtesten getroffen", erläuterte De Guindos.

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/apo

(END) Dow Jones Newswires

March 23, 2026 05:57 ET (09:57 GMT)