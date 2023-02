EZB-Direktor Panetta für kleinere Zinsschritte

FRANKFURT (Dow Jones)--EZB-Direktor Fabio Panetta hat sich angesichts der schon erfolgten geldpolitischen Straffung für kleinere Zinsschritte ausgesprochen. "Da sich die Zinssätze nun in den restriktiven Bereich bewegen, kommt es auf das Ausmaß und die Dauer der geldpolitischen Beschränkung an", sagte Panetta bei einer Rede in London. "Indem wir unsere Leitzinserhöhungen glätten, das heißt in kleinen Schritten vornehmen, können wir sicherstellen, dass wir beide Elemente im Lichte der eingehenden Informationen und unserer Reaktionsfunktion genauer kalibrieren."

Dieser Rahmen werde es der EZB ermöglichen, ohne unangemessene Verzögerung zu ihrem Inflationsziel zurückzukehren. Und er werde es der EZB ermöglichen, dies zu minimalen Kosten für die Wirtschaft und die Beschäftigung zu tun und das Risiko zu verringern, dass die Geldpolitik zu sehr gestrafft wird.

Der Energieschock durch den Ukraine-Krieg sei mit der Öffnung der Wirtschaft nach der Pandemie zusammengefallen und habe zu einer anhaltend hohen Inflation in der Eurozone geführt. Darauf habe die EZB mit einer Straffung der Geldpolitik reagiert. Da sich die Leitzinsen jedoch immer stärker in den restriktiven Bereich bewegten und der Energieschock nachlasse, seien die Risiken für die Inflationsaussichten nun ausgewogener.

Zugleich seien die Aussichten für die Wirtschaft und die Inflation sowohl weltweit als auch im Euroraum zunehmend unsicherer geworden. "In diesem Umfeld müssen wir die Aufwärtsrisiken nicht mehr übergewichten, um Worst-Case-Szenarien zu vermeiden", sagte Panetta. "Wir müssen jetzt sowohl das Risiko einer Überstraffung als auch das Risiko, zu wenig zu tun, in Betracht ziehen."

February 16, 2023