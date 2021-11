EZB/Enria: Ausschüttungsbeschränkungen wegen Corona waren richtig

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Empfehlung der Europäischen Zentralbank (EZB) an Banken, während der Corona-Krise weder Dividenden zu zahlen noch eigene Aktien zurückzukaufen, ist nach Aussage von EZB-Bankenaufsichtschef Andrea Enria richtig gewesen. Beim EZB-Bankenaufsichtsforum sagte er, die EZB möge Maßnahmen nach dem Prinzip "one size fits all" eigentlich nicht, aber die Umstände zu Beginn der Pandemie hätten sie dazu gezwungen. Die makroökonomische Unsicherheit sei groß gewesen und das Ausmaß der staatlichen Hilfsprogramme nicht absehbar. "Wir mussten das Kapital bei den Banken halten", sagte er.

Enria verwies auf eine Untersuchung aus Spanien, wo zum Zeitpunkt des Ausschüttungsverbots einige Hauptversammlungen bereits die Zahlung von Dividenden beschlossen hatten. Banken, die keine Dividenden gezahlt hätten, hätten mehr Kredite vergeben, sagte Enria. Er lobte die Kooperation der Banken. "Wenn es in der Zukunft eine weitere Pandemie oder etwas Ähnliches geben sollte, könnten wir uns darauf verlassen, dass die Banken unseren Empfehlungen folgen", sagte er.

November 09, 2021