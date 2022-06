EZB/Enria will einheitliche Abwicklungsregeln für mittelgroße Banken

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Chef der Bankenaufsicht der Europäischen Zentralbank (EZB), Andrea Enria, hält die Schaffung einheitlicher Regeln für die Abwicklung mittelgroßer Banken für eine vordringliche Aufgabe der europäischen Politik. Bei einer Veranstaltung von Mediobanca forderte Enria außerdem einen "kulturellen Wandel" bei der Allokation von Kapital und Liquidität in grenzüberschreitend tätigen Bankengruppen.

"Wir brauchen einen einheitlichen Ansatz, der es den Einlagensicherungen ermöglicht, zu möglichst geringen Kosten einzugreifen, um eine Krise bei diesen Banken auf einheitliche Weise zu verhindern oder zu managen", sagte Enria. Harmonisierte Regeln für die Abwicklung von Banken im Euroraum existieren bisher nur für die systemisch wichtigsten Großbanken, die der direkten Aufsicht der EZB unterstehen. Bei kleineren Instituten gehen Länder bisher nach eigenem Ermessen vor, wie Fälle etwa in Italien zeigen.

Enria zufolge braucht es ein Regelwerk, das es der EZB ermöglicht, auch mit Krisen bei mittelgroßen Banken umzugehen, die über eine starken Einlagenbasis verfügen, die im Krisenfall nicht angegriffen werden solle.

Der Bankenaufsichtschef plädierte zudem erneut an die Euro-Länder, Eigenkapital und Liquidität von Töchtern ausländischer Banken nicht innerhalb der Landesgrenzen festzuhalten. "Wir haben die EZB, also sollten die Länder die Verantwortung an die Aufseher übergeben, die entscheiden, wie Kapital und Liquidität innerhalb der Banken am besten zwischen Mutter und Töchtern aufgeteilt werden sollen", sagte Enria.

Die EZB werde sich dabei an den verschiedenen Geschäftsmodellen der Banken orientieren. "Ich glaube, es braucht einen kulturellen Wandel, den es unglücklicherweise noch nicht gibt." Enria erneuerte seinen Rat an die Banken, im Binnenmarkt mit Filialen anstatt mit Tochtergesellschaften zu operieren. "Ich bemerke ein gewisses Zögern, in dieser Richtung vorzugehen, und zwar aus einer Reihe von Gründen. Aber ich denke weiterhin, dass Banken diese Option sorgfältig prüfen sollten", sagte Enria.

