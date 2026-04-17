EZB: Euroraum-Leistungsbilanzüberschuss sinkt im Februar deutlich

DOW JONES--Der Leistungsbilanzüberschuss des Euroraums ist im Februar deutlich gesunken. Nach Angaben der Europäischen Zentralbank (EZB) betrug der Aktivsaldo saisonbereinigt 25 (Januar: 40) Milliarden Euro. In der Handelsbilanz ergab sich ein Überschuss von 25 (35) Milliarden Euro, wobei die Exporte auf 243 (238) Milliarden Euro stiegen, während die Importe auf 218 (203) Milliarden Euro zulegten.

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Der Saldo der Dienstleistungsbilanz war mit 16 (17) Milliarden Euro positiv. In der Bilanz der Primäreinkommen ergab sich ein Saldo von minus 2 (plus 4) Milliarden Euro. Der Saldo der Sekundäreinkommen war wie üblich negativ, und zwar mit 14 (15) Milliarden Euro.

In der Kapitalbilanz ergab sich für die zwölf Monate bis Januar ein Überschuss von 275 Milliarden Euro. In den zwölf Monaten bis Februar 2025 waren es 464 Milliarden Euro gewesen.

Bei den Direktinvestitionen kam es in diesem Zeitraum zu Nettokapitalexporten von 233 (190) Milliarden Euro und bei den Portfolioinvestitionen zu Nettokapitalimporten von 95 (48) Milliarden Euro. Über Aktien flossen netto 196 (242) Milliarden Euro zu. Bei Anleihen kam es zu einem Nettokapitalexport von 101 (194) Milliarden Euro.

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Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/mgo

(END) Dow Jones Newswires

April 17, 2026 04:20 ET (08:20 GMT)