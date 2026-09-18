EZB: Euroraum-Leistungsbilanzüberschuss sinkt im Juli

18.09.26 10:13 Uhr

DOW JONES--Der Leistungsbilanzüberschuss des Euroraums hat im Juli abgenommen. Nach Angaben der Europäischen Zentralbank (EZB) betrug der Aktivsaldo saisonbereinigt 28 (Juni: 35) Milliarden Euro. In der Handelsbilanz ergab sich ein Überschuss von 36 (18) Milliarden Euro, wobei die Exporte auf 264 (256) Milliarden Euro stiegen und die Importe auf 228 (237) Milliarden sanken.

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Der Saldo der Dienstleistungsbilanz war mit 12 (16) Milliarden Euro positiv. In der Bilanz der Primäreinkommen ergab sich ein negativer Saldo von 2 (plus 17) Milliarden Euro. Der Saldo der Sekundäreinkommen war wie üblich negativ, und zwar mit 18 (16) Milliarden Euro.

In der Kapitalbilanz ergab sich für die zwölf Monate bis Juli ein Überschuss von 232 Milliarden Euro. In den zwölf Monaten bis Juli 2025 waren es 354 Milliarden Euro gewesen.

Bei den Direktinvestitionen kam es in diesem Zeitraum zu Nettokapitalexporten von 298 (139) Milliarden Euro und bei den Portfolioinvestitionen zu Nettokapitalimporten von 341 (Export: 47) Milliarden Euro. Über Aktien flossen netto 331 (184) Milliarden Euro zu. Bei Anleihen kam es zu einem Nettokapitalimport von 9 (Abfluss 231) Milliarden Euro.

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Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/rio

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September 18, 2026 04:14 ET (08:14 GMT)