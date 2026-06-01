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EZB: Euroraum-Leistungsbilanzüberschuss steigt im April leicht

18.06.26 10:23 Uhr

DOW JONES--Der Leistungsbilanzüberschuss des Euroraums hat im April leicht zugenommen. Nach Angaben der Europäischen Zentralbank (EZB) betrug der Aktivsaldo saisonbereinigt 16 (März: 15) Milliarden Euro. In der Handelsbilanz ergab sich ein Überschuss von 17 (14) Milliarden Euro, wobei die Exporte auf 252 (236) Milliarden Euro stiegen und die Importe auf 234 (222) Milliarden.

Der Saldo der Dienstleistungsbilanz war mit 15 (14) Milliarden Euro positiv. In der Bilanz der Primäreinkommen ergab sich ein Saldo von minus 1 (plus 2) Milliarden Euro. Der Saldo der Sekundäreinkommen war wie üblich negativ, und zwar mit 16 (16) Milliarden Euro.

In der Kapitalbilanz ergab sich für die zwölf Monate bis April ein Überschuss von 238 Milliarden Euro. In den zwölf Monaten bis April 2025 waren es 395 Milliarden Euro gewesen.

Bei den Direktinvestitionen kam es in diesem Zeitraum zu Nettokapitalexporten von 272 (107) Milliarden Euro und bei den Portfolioinvestitionen zu Nettokapitalimporten von 245 (Exporte von 17) Milliarden Euro. Über Aktien flossen netto 258 (243) Milliarden Euro zu. Bei Anleihen kam es zu einem Nettokapitalexport von 13 (261) Milliarden Euro.

Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/brb

(END) Dow Jones Newswires

June 18, 2026 04:24 ET (08:24 GMT)