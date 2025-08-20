DAX24.317 ±0,0%ESt505.451 +0,3%Top 10 Crypto15,93 ±-0,0%Dow44.912 -0,1%Nas21.630 ±0,0%Bitcoin98.563 -1,1%Euro1,1679 +0,1%Öl66,08 -0,6%Gold3.339 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 Bayer BAY001 UnitedHealth 869561 TUI TUAG50 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 BYD A0M4W9 Palantir A2QA4J Deutsche Bank 514000 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Neues Ukraine-Treffen im Fokus: DAX stabil -- Asiens Börsen uneins -- Palo Alto Networks-Gewinn enttäuscht - Ausblick macht Hoffnung -- NVIDIA, Rüstungsaktien, Apple, Novo Nordisk, Intel im Fokus
Top News
Nach Ukraine-Gipfel in Washington: DAX-Anleger bleiben vorsichtig Nach Ukraine-Gipfel in Washington: DAX-Anleger bleiben vorsichtig
Daimler Truck-Analyse: RBC Capital Markets verleiht Daimler Truck-Aktie Outperform in jüngster Analyse Daimler Truck-Analyse: RBC Capital Markets verleiht Daimler Truck-Aktie Outperform in jüngster Analyse
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
25 € Neukundenbonus + 1 Aktie gratis. Hol Dir jetzt Dein finanzen.net ZERO-Depot!

EZB: Euroraum-Leistungsbilanzüberschuss steigt im Juni

19.08.25 10:14 Uhr

DOW JONES--Der Leistungsbilanzüberschuss des Euroraums hat sich im Juni erhöht. Nach Angaben der Europäischen Zentralbank (EZB) betrug der Aktivsaldo saisonbereinigt 36 (Vormonat: 32) Milliarden Euro. In der Handelsbilanz ergab sich ein Überschuss von 23 (33) Milliarden Euro, wobei die Exporte auf 235 (238) Milliarden Euro sanken und die Importe auf 213 (205) Milliarden Euro stiegen.

Wer­bung

Der Saldo der Dienstleistungsbilanz war mit 16 (14) Milliarden Euro positiv. In der Bilanz der Primäreinkommen ergab sich ein positiver Saldo von 14 (1) Milliarden Euro. Der Saldo der Sekundäreinkommen war wie üblich negativ und zwar mit 17 (16) Milliarden Euro.

In der Kapitalbilanz ergab sich für die zwölf Monate bis Mai ein Überschuss von 450 Milliarden Euro. In den zwölf Monaten bis Juni 2024 waren es 435 Milliarden Euro gewesen.

Bei den Direktinvestitionen kam es in diesem Zeitraum zu Nettokapitalexporten von 77 (144) Milliarden Euro und bei den Portfolioinvestitionen zu Nettokapitalexporten von 65 (Import: 157) Milliarden Euro. Über Aktien flossen netto 156 (182) Milliarden Euro zu. Bei Anleihen kam es zu einem Nettokapitalexport von 220 (25) Milliarden Euro.

Wer­bung

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/sha

(END) Dow Jones Newswires

August 19, 2025 04:14 ET (08:14 GMT)