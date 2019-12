EZB/Gonzalez-Paramo: Stresstests positiv für die Märkte - EFE

MADRID (Dow Jones)--Die Ergebnisse der Belastungstests für die europäischen Banken dürften nach Einschätzung von EZB-Direktoriumsmitlied Jose Manuel Gonzalez-Paramo von den Märkten positiv aufgenommen werden. Die Resultate seien "zweifelsohne ... sehr positiv für die Märkte, die Aufseher und die Kreditinstitute selbst", sagte das Mitglied des Direktoriums der Europäischen Zentralbank (EZB) laut einem Bericht der Nachrichtenagentur EFE vom Freitag.

In Spanien dürften die Tests zu keinen neuen Erkenntnissen führen. Die spanische Zentralbank, die die Aufsicht über den Sektor hat, "kennt die Probleme im System sehr genau". Darum sei auch mit keinen Überraschungen zu rechnen.

DJG/DJN/kth/hab (END) Dow Jones Newswires

July 23, 2010 07:38 ET (11:38 GMT)

Copyright (c) 2010 Dow Jones & Company, Inc.- - 07 38 AM EDT 07-23-10