EZB: Großunternehmen erwarten für 2023 Lohnwachstum von 5 Prozent

Heute im Fokus

Vor US-Arbeitsmarktdaten: DAX in Rot -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich -- Amazon-Gewinn bricht ein -- Apple enttäuscht mit Umsatz- und Gewinnrückgang -- Alphabet, Starbucks, GoPro im Fokus

Credit Agricole übernimmt die Hälfte des Erneuerbaren-Portfolio von TotalEnergies. Lufthansa will durch engere Planung ein neues Chaos verhindern. ING mit Gewinnrückgang in 2022. Heftige Kritik an thyssenkrupp durch Deka. Türkische Inflation bleibt trotz weiterer Abschwächung klar über 50 Prozent. Sanofi erwartet schwächeres Ergebnisplus. Zur Rose veräußert Schweiz-Geschäft. Gewinn von QUALCOMM bricht ein. Ford enttäuscht beim Jahresabschluss.