Heute im Fokus

EssilorLuxottica-Aktie von Spekulation um Einstieg von Meta beflügelt. Magnificent Seven vernichten Marktkapitalisierung in Billionenhöhe. Beige Book: US-Notenbank sieht weiterhin nur mäßig steigende Preise. Novartis hebt Gewinnausblick dank starker Entwicklung erneut an. TSMC in Q2 mit deutlichem Gewinnsprung. Merck stärkt KI-Chipentwicklung durch Übernahme von Unity-SC. DBAG senkt Prognose für Nettovermögenswert.