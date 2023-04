EZB: Höhere Eigenkapitalquoten im 4Q - notleidende Kredite stabil

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Zustand der direkt von der Europäischen Zentralbank (EZB) überwachten Großbanken des Euroraums hat sich im vierten Quartal 2022 insgesamt verbessert. Laut Mitteilung der EZB stiegen die Eigenkapitalausstattung und die Gewinne gegenüber dem Vorquartal, während der Anteil notleidender Kredite stagnierte und auf den Vorstufen abnahm. Demnach stieg die CET1-Eigenkapitalquote auf 15,3 (Vorquartal: 14,7) Prozent, nachdem sie im Vorjahresquartal bei 15,6 Prozent gelegen hatte.

Die kurzfristige Liquiditätskennziffer LCR ging auf 161,5 (162,0) Prozent zurück und die langfristige Kennziffer NSFR auf 125,8 (127,1) Prozent.

Die geringste Quote (14,2 Prozent) wiesen die global tätigen und systemisch wichtigen Großbanken (G-SIBs) auf. Regional gesehen war die Eigenkapitalausstattung spanischer Institute am niedrigsten (12,6 Prozent) und die der estnischen (22,9 Prozent) am höchsten.

Der Anteil notleidender Kredite an den insgesamt ausstehenden Krediten stagnierte auf dem Niveau des Vorquartals von 2,3 Prozent, und die Quote der wertgeminderten Kredite ("Stage 2") sank auf 9,6 (9,8) Prozent.

Oft umgehen Banken eine Deklarierung eines Kredits als "notleidend", indem sie beispielsweise den Kredit umstrukturieren, stunden oder die Zahlungsfrist verlängern, ehe jene 90 Tage ohne Zahlung abgelaufen sind, die aus einem Kredit ein notleidendes Darlehen machen. Diese Praxis wird "Evergreening" genannt. Die EZB spricht von "forebearance measures". Für diese Kredite gab die EZB keine Quote, sondern nur absolute Zahlen an: Ihr Volumen sank auf 331 (355) Milliarden Euro.

Die aufs Jahr hochgerechnete durchschnittliche Eigenkapitalrendite der Institute stieg auf 7,7 (7,6) Prozent.

