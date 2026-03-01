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EZB: Inflationserwartungen der Konsumenten sanken vor Nahost-Krieg

27.03.26 09:59 Uhr

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Die Inflationserwartungen von Konsumenten im Euroraum sind im Februar gesunken. Wie aus der jüngsten Konsumentenumfrage der Europäischen Zentralbank (EZB) hervorgeht, erwarteten die Konsumenten, dass die Verbraucherpreise in den nächsten zwölf Monaten um 2,5 (Januar-Umfrage: 2,6) Prozent steigen werden. Die Erwartungen auf Sicht von drei Jahren gingen ebenfalls auf 2,5 (2,6) Prozent zurück, während die auf Sicht von fünf Jahren bei 2,3 Prozent verharrten. Nach Angaben der EZB lief die Umfrage zwischen 5. Februar und 3. März, 97 Prozent der Antworten gingen vor Beginn des Nahost-Kriegs ein.

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Die Konsumenten rechneten unverändert damit, dass ihre Einkommen in den nächsten zwölf Monaten um 1,2 Prozent steigen werden. Die Erwartung für das nominale Ausgabenwachstum in den nächsten zwölf Monaten erhöhte sich auf 3,5 (3,4) Prozent.

Die wirtschaftliche Lage im Euroraum wird sich nach Einschätzung der Konsumenten in den nächsten zwölf Monaten eintrüben. Sie rechneten mit einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 0,9 (minus 1,1) Prozent und sahen die Arbeitslosenquote bei 10,4 (10,6) Prozent.

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/apo

(END) Dow Jones Newswires

March 27, 2026 05:00 ET (09:00 GMT)