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EZB: Inflationserwartungen der Konsumenten sinken im Juni

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Von Hans Bentzien

DOW JONES--Die Inflationserwartungen der Konsumenten im Euroraum sind im Juni - vor dem Wiederaufflammen des Iran-Kriegs - gesunken. Wie die Europäische Zentralbank (EZB) im Ergebnis ihrer Konsumentenumfrage mitteilte, erwarteten die Konsumenten für die nächsten zwölf Monate einen Anstieg der Verbraucherpreise um 3,0 (Mai-Umfrage: 3,5) Prozent. Die Erwartungen auf Sicht von drei Jahren sank auf 2,8 (2,9) Prozent und die auf Sicht von fünf Jahren blieb bei 2,4 Prozent.

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Die Konsumenten rechneten damit, dass ihre Einkommen in den nächsten zwölf Monaten um 1,1 (1,0) Prozent steigen werden. Die Erwartung für das nominale Ausgabenwachstum in den nächsten zwölf Monaten auf 3,6 (3,8) Prozent.

Die wirtschaftliche Lage im Euroraum wird sich nach Einschätzung der Konsumenten in den nächsten zwölf Monaten eintrüben. Sie rechneten mit einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 1,4 (1,7) Prozent und sahen die Arbeitslosenquote bei 11,2 (11,3) Prozent.

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/apo

(END) Dow Jones Newswires

July 24, 2026 04:00 ET (08:00 GMT)