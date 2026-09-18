DAX 25.600 -0,5%ESt50 6.301 -0,3%MSCI World 4.922 +0,9%Top 10 Crypto 10,25 -0,5%Nas 26.418 +1,7%Bitcoin 67.564 +1,5%Euro 1,1488 +0,1%Öl 102,5 -2,2%Gold 4.393 +1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

EZB-Inflationserwartungen der Konsumenten steigen im August

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Die Inflationserwartungen der Konsumenten im Euroraum sind im August gestiegen. Wie die Europäische Zentralbank (EZB) im Ergebnis ihrer Konsumentenumfrage mitteilte, erwarteten die Konsumenten für die nächsten zwölf Monate einen Anstieg der Verbraucherpreise um 3,0 (Juli-Umfrage: 2,9) Prozent. Die Erwartungen auf Sicht von drei Jahren erhöhten sich auf 2,9 (2,7) Prozent und die auf Sicht von fünf Jahren auf 2,5 (2,4) Prozent.

Werbung

Die Konsumenten rechneten unverändert damit, dass ihre Einkommen in den nächsten zwölf Monaten um 1,0 Prozent steigen werden. Auch die Erwartung für das nominale Ausgabenwachstum in den nächsten zwölf Monaten blieb unverändert - bei 3,6 Prozent.

Die wirtschaftliche Lage im Euroraum wird sich nach Einschätzung der Konsumenten in den nächsten zwölf Monaten eintrüben. Sie rechneten weiterhin mit einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 1,2 Prozent und sahen die Arbeitslosenquote bei 11,0 (11,2) Prozent.

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/rio

(END) Dow Jones Newswires

September 18, 2026 04:19 ET (08:19 GMT)

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.