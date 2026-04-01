EZB: Inflationserwartungen der Konsumenten steigen im März

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Die Inflationserwartungen von Konsumenten im Euroraum sind im März unter dem Eindruck des Iran-Kriegs gestiegen, die kurzfristigen sogar sehr deutlich. Wie aus der jüngsten Konsumentenumfrage der Europäischen Zentralbank (EZB) hervorgeht, erwarteten die Konsumenten, dass die Verbraucherpreise in den nächsten zwölf Monaten um 4,0 (Februar-Umfrage: 2,5) Prozent steigen werden. Die Erwartungen auf Sicht von drei Jahren stiegen auf 3,0 (2,5) Prozent, während die auf Sicht von fünf Jahren auf 2,4 (2,3) Prozent anzogen. Die Februar-Umfrage war noch nicht von Krieg und hohen Energiepreisen beeinflusst gewesen.

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Die Konsumenten rechneten damit, dass ihre Einkommen in den nächsten zwölf Monaten um 1,2 (1,2) Prozent steigen werden. Die Erwartung für das nominale Ausgabenwachstum in den nächsten zwölf Monaten sich auf 4,1 (3,5) Prozent.

Die wirtschaftliche Lage im Euroraum wird sich nach Einschätzung der Konsumenten in den nächsten zwölf Monaten eintrüben. Sie rechneten mit einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 2,1 (minus 0,9) Prozent und sahen die Arbeitslosenquote bei 11,3 (10,8) Prozent.

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/apo

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April 28, 2026 04:00 ET (08:00 GMT)