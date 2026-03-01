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EZB: Inflationserwartungen der Verbraucher sinken im Februar

27.03.26 10:37 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - In der Eurozone sind die Inflationserwartungen der Verbraucher im Februar leicht gesunken. Laut einer Umfrage der Europäischen Zentralbank (EZB) erwarten die Konsumenten auf Sicht von 12 Monaten eine Preissteigerung um 2,5 Prozent, wie die EZB am Donnerstag in Frankfurt mitteilte. Zuvor hatten die befragten Verbraucher noch eine Inflation von 2,6 Prozent erwartet und Analysten waren von einem Anstieg auf 2,8 Prozent ausgegangen.

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Die Inflationserwartung für die nächsten drei Jahre haben sich ebenfalls um 0,1 Prozentpunkte auf 2,5 Prozent abgeschwächt. Die Daten basieren auf den Ergebnissen einer monatlichen Online-Befragung (Consumer Expectations Survey) der EZB unter Verbrauchern aus elf Ländern. Befragt werden rund 19.000 Personen. Inflationserwartungen spielen eine wichtige Rolle für die Geldpolitik der EZB.

Die Inflation in der Eurozone lag laut jüngsten Daten im Februar bei 1,9 Prozent. Wegen des Ölpreisschocks im Zuge des Iran-Kriegs, der Ende Februar begonnen hatte, ist ab März mit deutlich höheren Inflationsraten zu rechnen./jkr/jsl/zb